Москва, 15 апреля, 2025, 13:10 — ИА Регнум. Российское руководство осуждает заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, пригрозившей последствиями тем, кто поедет в Москву на парад Победы. Об этом 15 апреля сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Что касается упомянутой вами госпожи Каллас, то мы обращаем внимание на ее весьма жесткие заявления. Мы не считаем их правильными. Не нам давать оценку этим угрозам», — отметил Песков.

Песков заявил, что не Россия должна давать оценку угрозам Каллас, а те страны, к которым она адресовала свое заявление. Он добавил, что в Европе есть страны, которые считают подобную риторику неприемлемой.

Также представитель Кремля отметил, что Россия будет рада видеть на параде Победы всех, кто готов разделить с ней гордость и радость этого дня.

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