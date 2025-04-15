Песков осудил призыв Каллас не ездить в Москву на парад Победы
Москва, 15 апреля, 2025, 13:10 — ИА Регнум. Российское руководство осуждает заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, пригрозившей последствиями тем, кто поедет в Москву на парад Победы. Об этом 15 апреля сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Что касается упомянутой вами госпожи Каллас, то мы обращаем внимание на ее весьма жесткие заявления. Мы не считаем их правильными. Не нам давать оценку этим угрозам», — отметил Песков.
Песков заявил, что не Россия должна давать оценку угрозам Каллас, а те страны, к которым она адресовала свое заявление. Он добавил, что в Европе есть страны, которые считают подобную риторику неприемлемой.
Также представитель Кремля отметил, что Россия будет рада видеть на параде Победы всех, кто готов разделить с ней гордость и радость этого дня.
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