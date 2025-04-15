Москва, 15 апреля, 2025, 13:47 — ИА Регнум. Эксперты Роскачества рассказали, что металл, пластик и целлофан нельзя сжигать на даче, иначе собственнику участка грозит штраф. Об этом 15 апреля рассказали на сайте ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Нельзя отправлять в огонь пластик, резину, строительный мусор (кроме досок, не обработанных краской или лаком), металл, целлофан, то есть изделия и материалы, выделяющие при горении токсичные вещества», — уточнили в сообщении.

Роскачество отметило, что самостоятельно сжигать на участке можно только самый «безопасный» мусор. К такой категории относятся трава, ветки, бумага, картон, овощи, фрукты и отходы от них, листва.

При этом сжигать мусор тоже нужно правильно. Для этого подойдет яма в земле глубиной не менее 30 см и не менее метра в диаметре. Также можно установить металлическую бочку, бак или мангал объемом не более 1 куб. м.

«Зона для разведения огня должна находиться как минимум в 15 м (7,5 м при использовании металлической емкости) от дома, между ней и жилым зданием недопустимо расположение других строений. Складывать мусор вокруг тоже нельзя», — пояснили в Роскачестве правила безопасности.

Если правила нарушены, то дачнику придется заплатить штраф от 5 тыс. рублей до 15 тыс. рублей. В случае если же нарушены правила пожарной безопасности в лесах, штраф будет составлять от 15 тыс. рублей до 30 тыс. рублей.

Ранее юрист Србуи Иващенко рассказала, что забор между соседними дачными участками не должен быть глухим и превышать 1,8 м, иначе собственника ждет штраф. Она пояснила, что по периметру садовых участков рекомендовано устанавливать сетчатое ограждение высотой 1,2–1,8 м. Допустимыми считаются и визуально проницаемые заборы других видов или вовсе отсутствие ограждения. При этом со стороны улицы можно устанавливать глухие заборы, уточнила эксперт.