Москва, 15 апреля, 2025, 12:57 — ИА Регнум. Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) заработал $161,72 млн, что является рекордным показателем в истории хоккея. Об этом сообщил спортивный интернет-портал Metaratings.

Global Look Press

При этом, согласно последнему контракту, заключенному на год, российскому спортсмену выплатят еще $9 млн, таким образом его общий доход в НХЛ превысит $170 млн.

Издание напомнило, что в 2008 году Овечкин подписал контракт с «Вашингтоном» на $124 млн. Он стал первым в истории хоккеистом, который заключил договор на сумму более $100 млн.

«Тогда мало кто думал, что россиянин побьет рекорд Гретцки, но все знали: Александр точно будет лицом лиги на долгие годы. И «Вашингтон» не прогадал с контрактом», — говорится в материале, опубликованном 14 апреля.

На втором месте по доходам в НХЛ находится канадец Сидни Кросби, выступающий за «Питтсбург Пингвинз». Он заработал $155,89 млн. На третьей строчке российский игрок этого же клуба Евгений Малкин, получивший за карьеру $146,87 млн.

Как передавало ИА Регнум, 6 апреля Овечкин в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» забил свой 895-й гол в НХЛ, побив рекорд канадца Уэйна Гретцки. После этого матч прервали на 25 минут, чтобы отметить событие. Долгое время считалось, что этой планки никто не сможет достигнуть.

Овечкин в речи по случаю рекорда заявил, что это достижение русских. На европейском официальном аккаунте НХЛ в субтитрах к видео с выступлением спортсмена убрали слово «русские», но потом был опубликован ролик с корректными субтитрами.