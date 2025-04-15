Сумы, Украина, 15 апреля, 2025, 12:52 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский уволил главу Сумской областной военной администрации Владимира Артюха. Об этом 15 апреля заявило местное издание «Страна. ua» со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

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По данным издания, кабмин согласовал решение об увольнении.

«Увольнение произошло после ракетного удара по Сумам… Артюх вчера фактически подтвердил проведение награждения военных в Сумах накануне удара 13 апреля, однако заявил, что не был инициатором», — говорится в заявлении, опубликованном в в Telegram-канале.

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