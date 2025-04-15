Москва, 15 апреля, 2025, 14:31 — ИА Регнум. Командиру 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады генерал-майору Андрею Буйлову передали икону Святой Троицы в рамках программы «Православные рубежи России». Об этом сообщил культурно-исторический центр «Наследие».

Алексей Майшев/РИА Новости

Передача иконы стала возможной благодаря руководителю программы «Православные рубежи России» Андрею Спиридонову. Икона передана в дар подразделению по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Икона Святой Троицы символизирует единство и любовь. Ее передача бойцам демострирует уважение к боевым заслугам и мужеству военнослужащих, защищающих мирные ценности России. Святая Троица, изображенная на иконе, напоминает не только о великой любви и служении друг другу, но и о священной обязанности каждого гражданина по защите своей Родины, отметили в центре.

Икона станет не только духовным оберегом для бойцов бригады, но и символом единства русского народа, готового противостоять любым вызовам современного мира.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале прошлого года президент России Владимир Путин передал Главному командованию Воздушно-космических сил список подносной иконы-складня «Спас Нерукотворный». Образ хранится в главном храме ВКС — храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами.