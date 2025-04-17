Москва, 17 апреля, 2025, 09:00 — ИА Регнум. В этом году мы отмечаем знаменательную дату — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Как и прежде, вся страна помнит тех, кто сражался за мир, проявлял стойкость, мужество и героизм. Именно поэтому так важно сохранять у ныне живущих и будущих поколений осознанную признательность тем, благодаря кому стала возможна Победа, и особое уважение к ним.

Администрация губернатора Калужской области Мемориальный комплекс «Безымянная высота»

Значимые места Великой Отечественной войны есть практически в каждом городе. И добраться до них становится быстрее и комфортнее: за предыдущие шесть лет по стране привели в порядок 150 тыс. км дорог, в том числе к значимым и памятным местам. С этого года такие дороги продолжают приводить в порядок по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Одно из знаковых мест в Ленинградской области — Синявинские высоты. С 1941 года эта территория стала важным фронтовым рубежом, с которого немецкие войска обстреливали блокадный Ленинград. В сентябре 1943 года было решено провести новое наступление советских войск на укрепленные позиции противника. После ожесточенных сражений советские солдаты смогли взять деревню Синявино, а в январе 1944 года удалось полностью освободить Синявинские высоты. Сейчас там находится мемориальный комплекс с аллеями, обелисками, смотровой площадкой, Вечным огнём и Стеной памяти.

А чтобы людям было удобнее добираться, дорожники отремонтировали подъезды сразу с двух направлений. Речь идёт о ремонте 3,5 км дороги, ведущей от Мурманского шоссе, и 4,5 км дороги от Южного полукольца у посёлка Молодцово. На участках обновили асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины, установили дорожные знаки и нанесли разметку.

«Были поражены видом мемориала. Аж мурашки по коже, величественное место. Находясь на этом мемориале, гордишься подвигами наших отцов и дедов. Мемориал ухожен. Спасибо за сохранение памяти о тех, кто погиб за нашу свободу», — говорит турист Андрей Дорофеев.

Рябовское шоссе раньше было сухопутной частью Дороги жизни. Сейчас это один из автомобильных въездов в Северную столицу и часть мемориального маршрута. На трассе расположен «Цветок жизни» — комплекс, посвященный погибшим детям-блокадникам. Кроме одноименного памятника, там расположены аллея Дружбы, курган «Дневник Тани Савичевой» и мемориальная роща «900 берез».

В прошлом году участок шоссе отремонтировали в кратчайшие сроки. Чтобы заменить асфальтобетонное покрытие и нанести разметку, дорожникам потребовалось меньше месяца.

Обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны посвящён и мемориал «Непокорённая высота». Он был открыт в мае 2005 года в поселке Гостилицы на горе Колокольня и посвящён защитникам Ораниенбаумского плацдарма. В центре композиции находится 13-метровый монумент с цифрами «105,3», которые обозначают высоту над уровнем моря. Дорогу туда отремонтировали на протяжении всех 3,5 км.

«Чисто, удобно добираться собственным транспортом. Выглядит впечатляюще», — отмечает турист Мария Викторова.

А при въезде в Красное Село автомобилистов встречает триумфальная арка Победы. Именно на этом месте в январе 1944 года велись ожесточенные бои за Ленинград в ходе операции «Январский Гром». Оттуда же затем возвращались домой бойцы Ленинградского гвардейского корпуса. На начальном этапе строительства в основание арки была заложена капсула с посланием потомкам. Вскрыть её полагается в день 100-летия Победы. Вокруг сооружения специалисты уже обустроили и озеленили парк Победы, менее чем за два месяца обновили дорожное полотно с освещением. Помимо этого, в памятном месте уложили новый асфальт, заменили бордюры, тротуары, а разметку на проезжую часть нанесли термопластиком.

Местом самых тяжелых и кровопролитных боёв в дни Сталинградской битвы стал Мамаев курган. В 1967 году в Волгоградской области был открыт памятник «Героям Сталинградской битвы» с главным монументом «Родина-мать зовёт!». Там же находятся несколько братских и индивидуальных могил, в которых покоится прах более чем 35 тыс. защитников Сталинграда.

К кургану ведет улица Рокоссовского. В 2024 году специалисты привели в порядок 4,1 км дороги, в том числе 1,6 км в районе кругового движения. На проезжей части также уложили новое покрытие, обновили тротуары, модернизировали дорожные знаки и светофорные объекты, а вдоль дороги высадили деревья и кустарники.

«Необыкновенное место, захватывающее дух. Слезы наполняют глаза от истории этих мест. Место, где важно побывать каждому, и особенно — детям. Красивая, ухоженная территория», — считает турист Юлия Швадченко.

В Калужской области одной из исторических достопримечательностей стал мемориальный комплекс «Безымянная высота». Его название определила одноимённая песня композитора Вениамина Баснера на слова поэта Михаила Матусовского. Произведение и само памятное место посвящены подвигу 18 воинов-сибиряков и освобождению Куйбышевского района от немецко-фашистских захватчиков. Советские солдаты уничтожили свыше ста гитлеровцев, но и сами погибли. В живых остались только Константин Власов и Герасим Лапин.

Почтить память павших воинов туда ежегодно приезжают более 10 тыс. человек из разных регионов. Добираться на «Безымянную высоту» стало проще после того, как дорожники привели в порядок 10 км трассы Бетлица — Высокое — мемориальный комплекс «Безымянная Высота» и усовершенствовали всю необходимую дорожную инфраструктуру, включая стоянки для автомобилей.

«Мемориал представляет собой холм, стилизованный под землянку «в три наката», по периметру которой уложены камни. В стороне от землянки располагается братская могила 16 павших воинов, гостевой дом и небольшой музей. Дорога к мемориалу с твёрдым покрытием, качество хорошее», — отметил Дмитрий Щукин.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни» реализуется в России с 2025 года по решению президента Владимира Путина. Нацпроект предполагает комплексное развитие населённых пунктов, в том числе строительство жилья и ремонт дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава.