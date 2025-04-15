Москва, 15 апреля, 2025, 14:19 — ИА Регнум. В Москве 13-летний школьник выложил у себя в социальных сетях фотографию здания Московского суворовского военного училища и попался на уловку мошенников. Аферисты убедили подростка, что фотография якобы попала в руки ВСУ и теперь его родителям грозит за это серьезное уголовное наказание. Испуганный ребенок хотел защитить родителей и стал выполнять все требования мошенников. Школьник собрал дома все наличные денежные средства, порядка 600 000 рублей, и передал их курьеру. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

8 апреля в один из отделов полиции Москвы обратилась 38-летняя Ирина В. (имя изменено). Женщина рассказала оперативникам, что её 13-летний сын Сергей (имя изменено) стал жертвой мошенников и отдал аферистам крупную сумму денег. По словам Ирины, утром школьнику позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником полиции. Лжеполицейский запугал подростка проблемами с законом: ранее мальчик выложил на своей странице в социальной сети фотографию здания Суворовского училища. По словам мошенника, данный снимок попал в руки ВСУ, и теперь школьника подозревают в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, а поскольку Сергей еще несовершеннолетний — вся уголовная ответственность ляжет на его родителей. Подросток очень испугался за родителей и спросил у мошенников, может ли он как-то помочь маме и папе.

«Лжеполицейский перевел разговор на своего коллегу, который представился подростку сотрудником ФСБ. Аферист заявил, что для того, чтобы оправдать действия ребенка и доказать, что он не сотрудничает с ВСУ, необходимо провести «декларирование материальных ценностей» и проверить, не связаны ли они с Украиной. Мошенник заставил мальчика обыскать всю квартиру и собрать все сбережения его родителей. В шкафу школьник нашел денежные средства (3500 долларов США, 200 000 рублей, 200 евро) и сложил их в рюкзак», — рассказал собеседник.

Мошенники убедили школьника, что все найденные дома деньги необходимо передать специальному курьеру, который якобы доставит денежные средства в налоговую службу для проверки. Подросток выполнил указания и передал деньги водителю такси, который приехал к дому по заказу мошенников. Общий ущерб от действий преступников составил порядка 600 000 рублей.

Вечером мама школьника заметила исчезновение денежных средств и стала спрашивать Сергея, куда делись деньги. Школьник рассказал о странном звонке и о том, что он передал средства на проверку в налоговую. Женщина поняла, что её сын стал жертвой мошенников и обратилась за помощью в полицию. В настоящий момент полиция проводит проверку по факту случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве у ветерана Великой Отечественной войны и дочери узника немецкого концентрационного лагеря Освенцим мошенники украли полтора миллиона рублей.