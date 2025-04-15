Минск, 15 апреля, 2025, 13:10 — ИА Регнум. Между российской и американской сторонами идет интенсивный диалог на разных уровнях. Об этом 15 апреля заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

Petrov Sergey/Global Look Press Сергей Нарышкин

«Сам факт контактов является положительным. И, конечно, он резко контрастирует с тем, что было при прежней администрации президента [США Джо] Байдена, которая за четыре года в буквальном смысле до конца разрушила межгосударственные отношения между Россией и Соединенными Штатами», — рассказал он в беседе с журналистами.

Глава СВР также отметил, что чувствует стремление Вашингтона понять и вникнуть в причины украинского кризиса.

Как передавало ИА Регнум, 27 февраля состоялись первые переговоры Москвы и Вашингтона в Стамбуле. Делегации РФ и США обсудили нормализацию работы диппредставительств двух стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Москва видит прогресс в вопросе работы посольств.

Кроме того, напряженность в российско-американских отношениях начала снижаться после телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 12 февраля, который стал первым за 4,5 года. Главы государств обсудили вопрос урегулирования украинского конфликта и договорились о продолжении личных контактов.

13 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом — шаг к переговорам президентов двух стран. При этом представитель Кремля подчеркнул, что ждать сиюминутных результатов не стоит, так как ситуация в отношениях между Москвой и Вашингтоном слишком запущенная.