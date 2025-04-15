* — физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов

Нижний Новгород, 15 апреля, 2025, 12:38 — ИА Регнум. Апелляционный суд в Нижнем Новгороде оставил в силе приговор певцу Эдуарду Шарлоту (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов), осужденному по делу о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Об этом стало известно 15 апреля.

Сергей Тарасов/РИА Новости

«Приговор Самарского областного суда от 27 декабря 2024 года оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — передал слова судьи корреспондент «РИА Новости».

27 декабря Шарлота приговорили к 5,5 года колонии-поселения. Его также лишили права администрировать сайты и сети общего пользования сроком на четыре года. Затем в январе прокуратура Самарской области потребовала отменить приговор за реабилитацию нацизма, так как сочла его слишком мягким, и пересмотреть дело в ином составе суда.

Как передавало ИА Регнум, ранее против певца возбудили три уголовных дела. В одном из своих видеороликов Шарлот разорвал георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступил на нее. Затем он без одежды исполнил пародию на песню «День Победы» и прибил к дереву фотографию патриарха Московского и всея Руси Кирилла, свой военный билет и крест с распятием.

В июле Росфинмониторинг внес исполнителя в список террористов и экстремистов. Затем в октябре его арест был продлен на полгода. Певец также частично признал вину, при этом отказался соглашаться с обвинением в возбуждении ненависти.