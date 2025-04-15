Колорадо-Спрингс, США, 15 апреля, 2025, 12:30 — ИА Регнум. Североамериканское командование противовоздушной обороны Северной Америки (NORAD) обнаружило и отследило полет российского военного самолета в опознавательной зоне ПВО Аляски.

Global Look Press

«Российский самолет оставался в международном воздушном пространстве и не входил в суверенное воздушное пространство США или Канады», — говорится на сайте командования.

NORAD отметило, что подобная активность России в регионе наблюдается регулярно, и это не воспринимают как угрозу. Самолет ВКС РФ заметили возле Аляски 14 апреля.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2024 года NORAD заметило сразу четыре российских военных самолета возле Аляски. Это также не было воспринято как угроза безопасности.

7 апреля 2025 года американский предприниматель, глава департамента эффективности госуправления США (DOGE) Илон Маск напомнил, что у США и России есть общая граница, которая проходит в водах Берингова пролива. Самое короткое расстояние между территориями стран составляет 3,8 км между островами Крузенштерна и Ратманова, а зимой пролив замерзает, и границу можно пересечь пешком.