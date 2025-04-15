Москва, 15 апреля, 2025, 12:34 — ИА Регнум. Крупнейший в мире московский киносклад «Жар-птица» хранит миллионы артефактов. Огромная коллекция исторической и советской мебели, сотни тысяч костюмов из разных эпох, украшения, домашняя утварь, ковры, бытовая и радиотехника — здесь можно найти подходящий антураж для любого проекта. Как устроен живой музей — в материале ИА Регнум.

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В одном из комплексов кинозавода «Москино» (МЕТМАШ) на Рязанском проспекте разместилось уникальное предприятие по прокату костюмов и реквизита. «Жар-птица» напоминает современный аналог сказочной пещеры Али-Бабы для кинематографистов. В огромном двухэтажном ангаре найдется чем удивить даже самых искушенных и привередливых знатоков киноиндустрии.

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«Чердак нации»

Сразу у входа в киносклад до самого потолка тесными рядами высятся металлические стеллажи, заполненные сотнями тысяч предметов. И несмотря на масштаб, здесь царит идеальный порядок. Мебель, одежда и остальной реквизит расставлены, развешаны и разложены строго по категориям, эпохам и даже цветам. Все вещи промаркированы штрих-кодами и внесены в общую базу, чтобы ни один артефакт не затерялся.

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«У нас большой штат сотрудников, которые занимаются стиркой, уборкой, санитарной обработкой и реставрацией этой огромной коллекции. «Жар-птица» снабжает одеждой, реквизитом, мебелью и бутафорией почти 90 процентов отечественных кинопроизводителей, в прошлом году мы работали с 372 кинопроектами. Для каждого требуются целые фуры предметов», — рассказывает генеральный директор киносклада «Жар-птица» Татьяна Трубникова.

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На первом этаже хранятся бесчисленные мебельные гарнитуры — от времен царской России до современных моделей из «Икеи». Изящные диванчики и кровати с балдахинами, способные украсить гостиную загородного дворца, старые советские парты, громоздкие этажерки и буфеты, как на бабушкиной даче, вычурные табуреты из мастерской художника и десятки тысяч других предметов ждут новых ролей на большом экране. По соседству расположены полки с кастрюлями, самоварами, утюгами, чайниками, стоят ретро-телевизоры, магнитофоны, радио, развешаны люстры, бра, светильники, современные подсвечники и старинные канделябры, часы с «кукушкой», карнавальные маски и такое множество различных предметов, что осмотреть все за один день просто невозможно.

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«Здесь собрана самая большая в стране коллекция кинореквизита, почти пять миллионов единиц, поэтому «Жар-птицу» называют «Чердаком нации», а нас — хранителями истории. На складе есть почти всё: от канделябра XVIII века до светильников советских времен, столы, комоды, трюмо и даже императорский трон. Вот, например, диванчик из дома Маргариты, это шкаф Принцессы из современных «Бременских музыкантов», а там в углу — кровать-трансформер «Казанова», — добавила Трубникова.

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От Древней Руси до современности

Часть первого этажа занимает коллекция исторических костюмов, спецодежды и военной формы. Здесь можно увидеть точную копию царского облачения Ивана Грозного и экипировку средневекового монгольского воина, древнерусские рубахи и сарафаны, стилизованные «под старину» бутафорские щиты и латы, украшенные перьями шляпы и расшитые бисером кокошники, а также многометровую коронационную мантию из фильма «Матильда», вышедшего на экраны в 2017 году.

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«В 2013 году мы начинали собирать коллекцию с пары кирзовых сапог и оригинальных косовороток, которые хранили в полуподвальном помещении на Перовском шоссе. А сегодня можем нарядить актеров для кинопроекта любой эпохи, начиная от Древней Руси и заканчивая XXI веком. Всех же предметов на складе хватит, чтобы одеть целый город и обставить многоквартирный дом», — говорит финансовый директор «Жар-птицы» Артем Мандрик.

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На втором этаже представлен гардероб советской эпохи и нашего времени. Давно забытая школьная форма, вышедшие из моды драповые пальто и недавно вернувшиеся в тренды цигейковые шубы, вечерние платья в пол и подвенечные наряды, десятки тысяч пар обуви и головных уборов, спортивные штаны и олимпийки из конца 80-х — все развешано по стилю, размерам и цветам.

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«У нас одевались актёры из сериала «Слово пацана» и других известных проектов последних лет. Кроме кинематографистов, приходят популярные блогеры, фотографы и просто люди, затеявшие костюмированную вечеринку. Даже девушки подбирают на складе свадебные платья», — отмечает Татьяна Трубникова.

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Пошить плащ-крылатку и пальто Шаляпина

Сотрудники киносклада «Жар-птица» собирали коллекцию по разным городам России — от Москвы до Владивостока. Часть предметов поступили на хранение после завершившихся кинопроектов, много артефактов передали горожане, а некоторые вещи сделали своими руками. Реставратор по костюмам Нурия Набиуллина трудится над плащом-крылаткой пушкинской эпохи.

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«Сначала я расчертила ткань по обычным лекалам, а потом добавила исторические детали, которые подсмотрела на изображениях той поры. До этого я пошила пальто Фёдора Шаляпина с искусственным мехом — точь-в-точь как на картине Бориса Кустодиева. А вот отреставрировать костюм, как правило, сложнее, — нужно подобрать идентичную ткань и нитки», — рассказывает она.

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За огромной коллекцией следят почти полторы сотни сотрудников. Вещи регулярно стирают, сушат, гладят, отпаривают, обрабатывают от сырости и паразитов, восстанавливают, чинят и бережно хранят. На складе есть реставрационные цеха, где наряду с профессионалами проходят практику студенты. Здесь всегда царит легкий творческий беспорядок.

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«Работаем с самыми разными предметами. Сейчас вот нужно склеить разбитую вазу и восстановить детскую машинку с педалями советского времени. Периодически приносят на реставрацию чучела, картины, скульптуры и другие артефакты. На одну вещь хватает 10 минут, работа над другой может занять несколько дней», — объясняет реставратор и художник-бутафор Мария Виноградова.

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Киносклад «Жар-птица», расположенный на Рязанском проспекте, работает с 10 до 20 без перерывов и выходных.