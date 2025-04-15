Новая Каховка, Херсонская область, 15 апреля, 2025, 12:11 — ИА Регнум. В результате утреннего обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) по оптовой базе в Новой Каховке возник пожар. Об этом 15 апреля заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Утром враг нанес удар по оптовой базе «Мегаполис» в Новой Каховке. Пострадавших нет, возник пожар. Несмотря на угрозу БПЛА, спасатели приступили к тушению», — говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

Отмечается, что после ночной атаки украинских формирований были повреждены электросети, порядка 56 тыс. жителей в 108 населенных пунктах Алешкинского, Голопристанского и Скадовского округов остались без электричества.

«Также противник обстрелял Алешки, Каховку, Великую Лепетиху, Днепряны, Казачьи Лагеря, Корсунку, Пролетарку», — добавил Сальдо.

Как передавало ИА Регнум, ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что из-за ночной атаки дронов ВСУ были повреждены 24 многоквартирных дома в Курске, погибла 85-летняя женщина, еще девять человек получили ранения. СК России возбудил уголовное дело о террористическом акте.

Кроме того, за ночь 15 апреля ВСУ атаковали пять регионов РФ 115 дронами. Над Курской областью сбили 109 беспилотников, три — в небе над Воронежской областью, а также по одному — над Московским регионом, Брянской и Орловской областями.