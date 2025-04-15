Москва, 15 апреля, 2025, 12:33 — ИА Регнум. Призыв верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас к западным лидерам не ездить в Москву на 9 мая демонстрирует ее оголтелую русофобию. Об этом 15 апреля заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Global Look Press

Каллас 14 апреля заявила, что те страны ЕС, чьи представители примут участие в параде Победы в Москве, «столкнутся с последствиями». Это предупреждение касается также стран — кандидатов в члены Европейского союза, добавила она.

«Отбитая русофобка поставила ультиматум не только странам Евросоюза, но и кандидатам, которые обсуждают вопросы вступления в ЕС, потребовав от них отказаться от поездок в нашу страну в дни празднования 80-летия Великой Победы», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Он назвал заявление Каллас неуважением к памяти о тех, кто пожертвовал собой, спасая мир от нацизма.

«Каллас необходимо отстранить от должности и отдать под международный трибунал ООН», — отметил Володин.

Он напомнил, что советские люди спасли мир от фашизма ценой 27 млн жизней. Союзниками СССР в войне с нацизмом были США и Англия, потерявшие более 800 тыс. человек. Необходимо помнить об этом и чтить память погибших.

«Можно простить разные ошибки политикам, кроме одной — осквернения памяти тех, благодаря кому сегодня все мы живем. Если бы не героический подвиг советских солдат и офицеров, совершенный 80 лет назад, Европы бы не было», — заявил Володин.

Напомнив, что в России принят закон о запрете реабилитации нацизма, спикер Госдумы добавил, что в стране действуют нормы, позволяющие привлечь таких, как Каллас, к ответственности. Он подчеркнул, что придет время, когда такие как она ответят за свои действия по осквернению спасших мир памяти героев.

Как сообщало ИА Регнум, в Москву на парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне приедут президент Белоруссии Александр Лукашенко, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Кубы Мигель Диас-Канель, генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам, президент Абхазии Бадра Гунба, президент Южной Осетии Алан Гаглоев.

О планах посетить парад Победы сообщали также президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и глава Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

На парад Победы приглашены воинские формирования из 19 дружественных стран.