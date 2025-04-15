Москва, 15 апреля, 2025, 12:03 — ИА Регнум. За прошедшие сутки киевский режим нанес шесть ударов по объектам энергетики на территории России. Об этом 15 апреля сообщило Минобороны РФ.

РИА Новости

Атаки пришлись на энергообъекты в Брянской, Херсонской и Курской областях.

Под Брянском были повреждены трансформаторная подстанция «Соловьевка» филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» и трансформаторная подстанция «Хвощевская» филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго».

В Херсонской области зафиксировали прилеты по электроподстанции 150 кВ «Виноградово» филиала ПАО «Россети» — Таврическое ПМЭС. В результате чего без электроснабжения осталось около 56 250 человек в 108 населенных пунктах области.

В результате атаки украинского БПЛА в Курске на ул. Л. Толстого был поврежден надземный стальной вводной газопровод низкого давления, из-за чего было остановлено газоснабжение 165 абонентов. Кроме того, украинский дрон повредил надземный стальной вводной газопровод низкого давления на Первомайском проспекте Курска.

15 апреля посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с момента вступления в силу моратория на удары по энергообъектам нарушили его порядка 100 раз, обстреливая объекты энергетики на территории России.

Как ранее передавало ИА Регнум, 18 марта президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп пришли к соглашению о введении Москвой и Киевом временного моратория на взаимные удары по энергообъектам. Российский лидер сразу же отдал соответствующий приказ ВС РФ. Россия с этого момента придерживается моратория.

Глава киевского режима Владимир Зеленский также публично согласился на мораторий. Тем не менее в тот же день ВСУ атаковали энергообъект на территории Краснодарского края и с тех пор ежедневно наносят удары по энергетической инфраструктуре РФ в нарушение моратория.

Так, 14 апреля за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) восемь раз атаковали объекты российской энергетики. Отмечается, что украинские формирования нанесли удары по объектам в Белгородской, Брянской, Запорожской и Курской областях, а также в Луганской Народной Республике. 11 апреля ВСУ нанесли пять ударов по объектам энергетики в Луганской Народной Республике, Брянской, Курской и Запорожской областях. 10 апреля украинские формирования в нарушение установленного моратория совершили 11 атак на объекты российской энергетики.