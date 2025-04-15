Москва, 15 апреля, 2025, 12:32 — ИА Регнум. В России в первом квартале 2025 года продали 1,85 тыс. новых электромобилей, что на 69% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 15 апреля написало аналитическое агентство «Автостат».

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Аналитики отметили, что продажи новых электрокаров в России уже девять месяцев подряд находятся «в минусе». Причем в этом году падение продолжается: в январе оно составило 56%, в феврале — 68%, а в марте — 77%.

«Самым популярным брендом на рынке новых электромобилей остается Zeekr, на долю которого в первом квартале пришлось 37%. За три месяца такие «электрички» были реализованы в количестве 689 единиц», — отметили в материале.

На втором месте расположился автомобиль Avatr (164 шт.), замыкает тройку электрокар Evolute i-PRO (124 шт.). В пятерку вошли ORA 03 (108 шт.) и «Москвич 3e» (103 шт.).

Ранее, 3 апреля, Ассоциация европейского бизнеса сообщила, что продажи новых легковых автомобилей и малотоннажных грузовиков (LCV) в России в I квартале 2025 года сократились на 26%, а в марте — на 45% в сравнении с показателями за те же периоды в 2024 году. В течение первых трех месяцев в стране продали около 254 тыс. автомобилей этой категории, в марте — около 83 тыс.

Как передавало ИА Регнум, в 2024 году в России продали 1,836 млн новых транспортных средств, что на 39% больше, чем 2023 году. При этом объем приобретенных легковых автомобилей вырос на 47% — до 1,554 млн единиц.