Минск, 15 апреля, 2025, 11:55 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия отмечают повышение военной активности НАТО у своих границ. Об этом 15 апреля заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

Markus Rauchenberger/Global Look Press

Он также добавил, что страны Европы повышают уровень эскалации вокруг Украины. В связи с этим перед российскими и белорусскими спецслужбами стоят задачи противодействия агрессивным устремлениям недружественных стран, уже многое сделано, подчеркнул глава СВР.

«Жду такой встречи, когда представится возможность для того, чтобы, откровенно говоря, и часы сверить, и обсудить ряд политических вопросов, и посмотреть недалекую перспективу, как мы будем действовать, что предпринимать, особенно в этой турбулентной ситуации», — сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с Нарышкиным.

Как передавало ИА Регнум, ранее в тот же день Нарышкин прибыл в Минск для встречи во Дворце независимости с лидером республики и главой КГБ Белоруссии Иваном Тертелем. Отмечается, что он также примет участие в совместном заседании коллегии с Комитетом госбезопасности Белоруссии.

Кроме того, 7 апреля президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Лукашенко обсудил ряд вопросов, в том числе взаимодействие спецслужб двух стран в борьбе с терроризмом. По данным агентства БелТА, российский лидер поблагодарил Лукашенко за задержание крупной партии взрывчатки, ехавшей в Россию из Польши.