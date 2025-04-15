Минск, 15 апреля, 2025, 11:52 — ИА Регнум. Россия в полном объеме выполняет мораторий на удары по энергообъектам на Украине. Об этом 15 апреля заявил журналистам в Минске директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Алексей Никольский/РИА Новости Сергей Нарышкин

«Россия в полном объеме выполняет свои обязательства, но со стороны украинской армии это нельзя сказать. Более того, практически каждый день наносятся удары по объектам энергетической инфраструктуры России», — заявил Нарышкин.

Глава СВР отметил, что Украина стремится продолжать вооруженный конфликт. Таким образом киевский режим надеется избежать ответственности за свои преступные решения.

«Условия мирного соглашения предусматривают, безусловно, безъядерный, нейтральный статус Украины, демилитаризацию и денацификацию украинского государства, отмену всех дискриминационных законов, которые были приняты после совершения государственного переворота в 2014 году», — заявил Нарышкин.

Нарышкин 15 апреля встретился в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В столице республики состоится совместное заседание коллегий Комитета госбезопасности Белоруссии и СВР РФ. Стороны обсудят итоги и перспективы двустороннего взаимодействия.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп достигли договоренности о временном моратории на удары ВС РФ по украинским энергетическим объектам и ВСУ — по российским энергообъектам. Президент России отдал российской армии соответствующий приказ.

Глава киевского режима Владимир Зеленский на словах поддержал договоренность, но украинская армия в тот же день нарушила ее, атаковав российский энергообъект на Кубани. ВСУ порядка 100 раз нарушили мораторий. Удары по российским энергообъектам украинские формирования наносят ежедневно.