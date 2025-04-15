Нейпьидо, 15 апреля, 2025, 11:50 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС России завершили спасательную операцию в Мьянме. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

МЧС РФ/РИА Новости

«Последняя группа спасателей МЧС России возвращается из Республики Союз Мьянма в Москву. На борту самолета Ил-76 ведомства 50 спасателей и медиков», — сказано в сообщении.

В МЧС уточнили, что российские спасатели трудились в одном из самых пострадавших районов страны — в городе Мандалае и его окрестностях. Там сотрудники ведомства развернули полевой лагерь и аэромобильный госпиталь.

«За время работы российскими врачами оказана медицинская помощь более 500 пациентам, в том числе 94 детям. С населением работали психологи МЧС России», — добавили в пресс-службе.

За время нахождения в Мьянме российские спасатели обследовали свыше 130 тыс. кв. м завалов. Кроме того, авиация МЧС России доставила в страну 157,5 т гуманитарной помощи.

Как сообщало ИА Регнум, 28 марта в Мьянме произошло землетрясение, магнитуда которого, по разным оценкам, составила от 7,7 до 7,9. Его эпицентр находился около города Мандалая в округе Сикайн, второго по величине города в стране. Число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 3,7 тыс. человек.

По распоряжению президента РФ Владимира Путина в республику направили специалистов МЧС, которые вели там спасательные операции в круглосуточном режиме.

6 апреля исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн посетил полевой лагерь МЧС России в Мандалае. Он решил лично ознакомиться с работой российских специалистов и выразить им признательность за помощь, оказанную пострадавшим при землетрясении, осмотрел мобильный госпиталь и пообщался с врачами.