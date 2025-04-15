Москва, 15 апреля, 2025, 11:43 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев должен учитывать не только сохранение территориальной целостности государств, но и право народов на самоопределение. Об этом заявил глав МИД РФ Сергей Лавров.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Для него (президента Казахстана. — Прим. ред.) существует только право на территориальную целостность. Я повторил ему, что если Казахстан является членом ООН, то они должны уважать Устав Организации во всей его полноте», — рассказал Лавров.

По словам министра, территориальная целостность уважается у тех государств, чьи правительства представляют весь народ, живущий на данной территории, в соответствии с декларацией ООН о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами.

«Приводил пример деколонизации… Ни Париж, ни Лиссабон, ни Мадрид, ни Лондон — ни одна колониальная держава не представляла весь народ, проживавший на той территории, которую эти колонизаторы захватили… Поэтому и процесс деколонизации прошел в полном соответствии с Уставом ООН», — уточнил Лавров в беседе с газетой «Коммерсант» 14 апреля.

Отмечается, что киевский режим также не представлял интересы жителей Донбасса, Крыма и многих других регионов Украины.

«Фашисты, нацисты в Киеве не представляют родственников тех, кого они сожгли в Одессе, тех, чьих детей они мучили и убивали в Донбассе (чему сейчас посвящена «Аллея ангелов» в Донецке), родственников тех, кто погиб в начале июня 2014 года в центре Луганска в результате бомбардировок боевой авиации», — добавил глава внешнеполитического ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 10 апреля Лавров провел переговоры со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу. Отмечалось, что переговоры глав внешнеполитических ведомств прошли позитивно — с шутками.

Кроме того, 6 марта состоялся телефонный звонок президента России Владимира Путина с Токаевым, в ходе которого стороны обсудили вопросы торгово-экономической интеграции и успешную реализацию договоренностей, достигнутых ранее на высоком уровне. При этом главы двух государств отметили, что отношения между странами динамично развиваются в духе дружбы, добрососедства и союзничества.