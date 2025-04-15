Москва, 15 апреля, 2025, 11:36 — ИА Регнум. В Москве, по предварительной информации, 15-летняя девочка во время ссоры зарезала отца, защищая сестру. Об этом 15 апреля сообщили в Telegram-канале ГСУ СК России по Москве.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«15 апреля 2025 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Бартеневской в городе Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений», — говорится в сообщении.

Сейчас следователи осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства.

По данным Telegram-канала «112», 15-летняя девушка заступилась за старшую сестру. По данным источника, 42-летний Роман З. хотел оформить кредит на 1,4 млн рублей на 20-летнюю дочь. Она отказалась, после чего отец ударил ее, взял кухонный нож и ранил ее в руку. После этого в драку вмешалась 15-летняя девочка. Увидев происходящее, она взяла другой нож и ударила отца в шею.

Обе девушки дали показания, в которых заявили, что отец постоянно унижал их и угрожал им, а иногда даже бил. При этом обращений в полицию не поступало, написал Telegram-канал.

Ранее, в январе, в полицию поступило заявление о пропаже экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Полиция нашла в квартире Тарховых фрагменты тел. По подозрению в убийстве супругов задержали их внучку. Выяснилось, что она продала машину деда и в течение месяца отправляла SMS-сообщения с его телефона и телефона своей бабушки.

По решению суда Тархову 5 февраля заключили под стражу. Сына подозреваемой поместили в приют, сообщалось, что его заберет отец, живущий в Израиле. Позже обвиняемая призналась в убийстве.