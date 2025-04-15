Слоны в зоопарке Сан-Диего окружили детенышей во время землетрясения
Сан-Диего, США, 15 апреля, 2025, 11:38 — ИА Регнум. В зоопарке Сан-Диего в американской штате Калифорния слоны окружили детенышей, ощутив начало землетрясения.
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло 14 апреля. Старшие слоны Ндлула, Хоси и Умнгани, почувствовав подземные толчки, встали вокруг семилетних слонят Зули и Мкайя.
Как рассказала куратор млекопитающих в зоопарке Минди Олбрайт, «тревожный круг» слоны практикуют в дикой природе для защиты самых молодых членов стада от угроз, сообщило издание Los Angeles Times.
Как сообщало ИА Регнум, в Зимбабве семилетний мальчик провел с дикими животными пять дней и остался жив. Ребенок в конце декабря забрел в парк Матусадон, где обитают около 40 львов, слоны, зебры и крокодилы. Животные не трогали мальчика.