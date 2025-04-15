Сан-Диего, США, 15 апреля, 2025, 11:38 — ИА Регнум. В зоопарке Сан-Диего в американской штате Калифорния слоны окружили детенышей, ощутив начало землетрясения.

Bernd Zoller/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло 14 апреля. Старшие слоны Ндлула, Хоси и Умнгани, почувствовав подземные толчки, встали вокруг семилетних слонят Зули и Мкайя.

Как рассказала куратор млекопитающих в зоопарке Минди Олбрайт, «тревожный круг» слоны практикуют в дикой природе для защиты самых молодых членов стада от угроз, сообщило издание Los Angeles Times.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3959490" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Слоны в США окружили детенышей во время землетрясения

Как сообщало ИА Регнум, в Зимбабве семилетний мальчик провел с дикими животными пять дней и остался жив. Ребенок в конце декабря забрел в парк Матусадон, где обитают около 40 львов, слоны, зебры и крокодилы. Животные не трогали мальчика.