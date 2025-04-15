Вашингтон, 15 апреля, 2025, 11:12 — ИА Регнум. Российский форвард «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов провел дебютный матч в североамериканской Национальной хоккейной лиге (НХЛ), перед которым болельщики новой команды встретили его бурными овациями. Видео появилось в соцсетях клуба.

Кадр из видео Иван Демидов

В матче против «Чикаго Блэкхокс» «Монреаль» уступил в серии буллитов (3:4). Но для российского хоккеиста игра стала результативной. На шестой минуте встречи 19-летний россиянин отметился голевой передачей на Алекса Ньюхука. На 14-й минуте Демидов забросил шайбу.

«Впечатления от дебюта хорошие. Сегодня я получил много хорошего от этой игры. Приятный опыт. Я люблю этот город и болельщиков. То, как встретили меня фанаты и скандировали мою фамилию — это потрясно. Фанаты меня любят — и это круто», — сказал Демидов в видео, опубликованном на странице клуба в соцсети X.

29 июня прошлого года в ходе первого раунда драфта НХЛ 2024 года, который прошел в Лас-Вегасе, выбрали четырех российских хоккеистов. Первым из россиян под общим пятым номером форварда санкт-петербургского СКА Демидова выбрал клуб «Монреаль Канадиенс». Кроме него, команды НХЛ выбрали Антона Силаева из «Торпедо», Егора Сурина из «Локомотива» и Матвея Гридина из «Маскигона».