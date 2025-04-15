Берлин, 15 апреля, 2025, 11:08 — ИА Регнум. Евросоюз добился некоторого успеха в отказе от Visa и Mastercard на пути к созданию собственной единой платежной системы. Таким мнением поделился партнер группы компаний «Платежи и переводы» Георгий Михайлец 14 апреля.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«Дело в том, что Visa и Mastercard не только зарабатывают на транзакциях между европейскими банками, даже проводимых в национальной валюте, но и получают доступ к личным данным клиентов. Стремление к автономности и хранению чувствительной информации внутри страны вполне естественно», — рассказал Михайлец в беседе с «РИА Новости».

По словам эксперта, в Европе уже появились некоторые аналоги российской системы быстрых платежей (СБП): например, польская мобильная система BLIK, испанская Bizum, в Нидерландах — система электронной коммерции iDEAL и открытый европейский банкинг (Open Banking). Кроме того, единая платежная система ЕС позволит сэкономить на ставке международных финансовых организаций, а также на курсовой разнице.

«И в лучшие времена рассчитываться местными картами в иностранной валюте было совершенно невыгодно. Прямая договоренность между ЦБ обеспечит приемлемый кросс-курс», — уточнил эксперт.

Ранее глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявляла о необходимости усилить независимость Евросоюза, укрепить рынок капитала, установить единый контроль и устранить барьеры для экономического роста. Согласно данным МВФ, ограничения внутри ЕС в сфере услуг равны внешним пошлинам в 110%, в торговле товарами — 40%. Кроме того, вся инфраструктура платежей — Visa, Mastercard, PayPal, Alipay — не европейская.

Как передавало ИА Регнум, компании Visa и Mastercard приостановили деятельность на российской территории после начала спецоперации на Украине. Более того, выпущенные в России карты перестали действовать за рубежом.

Летом 2023 года первый зампред Центробанка РФ Ольга Скоробогатова подчеркнула, что использование в РФ Visa и Masterсard снизилось и уже в 2026 году они полностью исчезнут. По ее словам, к 2028 году в мире также перестанут использовать межбанковскую систему SWIFT.

Также, 18 февраля после российско-американских переговоров в Эр-Рияде появились сообщения о том, что Visa и Mastercard могут возобновить деятельность в России. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уточнял, что Visa и Mastercard было бы выгодно вернуться в Россию, но это будет не так просто, поскольку в России действует национальная платежная система «Мир».