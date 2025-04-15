Минск, 15 апреля, 2025, 10:53 — ИА Регнум. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин прибыл в Минск на встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом 15 апреля рассказал Telegram-канал «Пул Первого».

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Встреча пройдет во Дворце независимости. Вместе с Нарышкиным на встречу с лидером республики направлялся председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель.

15 апреля проходит рабочий визит делегации СВР во главе с Нарышкиным в Белоруссию. По плану он примет участие в совместном заседании коллегии с Комитетом государственной безопасности Белоруссии.

Ранее, 7 апреля, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Лукашенко. Лидеры двух стран обсудили ряд вопросов, в том числе сотрудничество по линии спецслужб в борьбе с терроризмом. По данным агентства БелТА, Путин во время беседы поблагодарил Лукашенко за задержание крупной партии взрывчатки, которая транспортировалась в Россию из Польши.