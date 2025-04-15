Донецк, 15 апреля, 2025, 10:43 — ИА Регнум. Операторы FPV-дронов «Южной» группировки войск ВС России уничтожили военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на александро-калиновском направлении зоны СВО. Об этом 15 апреля сообщили в Минобороны РФ.

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В сообщении уточняется, что российские дроны поразили два блиндажа противника с личным составом в районе населенного пункта Тарасовка Донецкой Народной Республики.

Также 15 апреля российские операторы дронов группировки войск «Восток» на южно-донецком направлении уничтожили две бронемашины MaxxPro и «Козак» ВСУ.

5 апреля военнослужащие группировки «Восток» ВС России уничтожили танк Т-64 ВСУ недалеко от населенного пункта Богатырь в ДНР. Сначала он подорвался на противотанковой мине. После этого российские военные точным ударом барражирующего боеприпаса «Ланцет» вызвали детонацию боекомплекта танка. Дальнейшее поражение цели осуществили операторы FPV-дронов, которые несколькими попаданиями полностью уничтожили Т-64.