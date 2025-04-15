Курск, 15 апреля, 2025, 10:33 — ИА Регнум. После массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилые дома Курска возбуждено уголовное дело о террористическом акте. Об этом 15 апреля заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

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«Ночью 15 апреля 2025 года украинские боевики, используя беспилотные летательные аппараты самолетного типа, массированно атаковали жилые дома в городе Курске. Попадание беспилотного летательного аппарата также пришлось и на станцию скорой помощи», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3959485" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Массированная атака ВФУ на жилые дома города Курска

Отмечается, что в результате нападения ВСУ погибла 85-летняя женщина, еще девять человек получили ранения. Также повреждения получили жилые дома, иные объекты гражданской инфраструктуры и более 10 машин скорой помощи.

Кроме того, следователи обнаружили фрагменты дронов и поражающие элементы максимального урона. СК установит и привлечет к ответственности военных ВСУ, причастных к данному преступлению.

Как передавало ИА Регнум, в тот же день врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате ночной атаки беспилотников ВСУ пострадали 24 многоквартирных дома в Курске. Уточняется, что всех жильцов пострадавших домов эвакуировали, обеспечили питанием и всем необходимым.

Кроме того, за ночь 15 апреля киевский режим атаковал российские регионы 115 дронами. Над Курской областью ликвидировали 109 БПЛА, три — над Воронежской областью, по одному — над территориями Московского региона, Брянской и Орловской областей.