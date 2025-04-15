Супруга экс-мэра Сочи попросила помочь разместить детей с ней в СИЗО
Сочи, Краснодарский край, 15 апреля, 2025, 10:24 — ИА Регнум. Супруга бывшего мэра Сочи Янина Копайгородская, которую арестовали по обвинению в посредничестве в вымогательстве взятки и особо крупной растрате, попросила правозащитников помочь переместить ее малолетних детей к ней в СИЗО. Об этом рассказала ее адвокат Елизавета Меткина.
Защитник заявила, что невозможность видеть своих детей для Копайгородской стала самым тяжелым испытанием.
«Условия СИЗО позволяют размещать малюток вместе с мамой, благо, в этом возрасте дети не понимают, что находятся в тюрьме», — заявила адвокат в беседе с ТАСС.
Защитник добавила, что Копайгородская направила просьбу в том числе члену Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Еве Меркачевой и детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой.
У арестованной пятеро детей: годовалые двойняшки, дочери трех и 14 лет, а также 24-летний сын, который взял на себя временную опеку над младшими детьми.
Ранее, 6 марта, Мещанский суд Москвы ужесточил меру пресечения Копайгородской, отправив ее в СИЗО из-за давления на свидетеля. По решению судьи в следственном изоляторе она пробудет до 17 мая текущего года.
Как сообщало ИА Регнум, ранее бывшего мэра Сочи заподозрили в получении взятки в размере более 43 млн рублей. По версии следствия, в ноябре 2023 года экс-мэр через выступившую посредником жену получил от предпринимателя деньги за услуги имущественного характера.
После ухода с поста мэра Сочи Копайгородский отправился добровольцем в зону проведения спецоперации. Его задержали в сентябре 2024 года в Луганске, обвинив в растрате 3 млн рублей и присвоении двух земельных участков. В ноябре прошлого года суд отправил его супругу Янину под домашний арест. Женщину обвинили в присвоении и растрате средств.
В начале февраля адвокат семьи Иван Миронов сообщил о намерении супругов оспорить в суде свое увольнение со службы в Вооруженных силах России. По версии защиты, Копайгородских уволили задним числом, до возбуждения в отношении них уголовных дел.