Сочи, Краснодарский край, 15 апреля, 2025, 10:24 — ИА Регнум. Супруга бывшего мэра Сочи Янина Копайгородская, которую арестовали по обвинению в посредничестве в вымогательстве взятки и особо крупной растрате, попросила правозащитников помочь переместить ее малолетних детей к ней в СИЗО. Об этом рассказала ее адвокат Елизавета Меткина.

Суды общей юрисдикции города Москвы Янина Копайгородская

Защитник заявила, что невозможность видеть своих детей для Копайгородской стала самым тяжелым испытанием.

«Условия СИЗО позволяют размещать малюток вместе с мамой, благо, в этом возрасте дети не понимают, что находятся в тюрьме», — заявила адвокат в беседе с ТАСС.

Защитник добавила, что Копайгородская направила просьбу в том числе члену Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Еве Меркачевой и детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой.

У арестованной пятеро детей: годовалые двойняшки, дочери трех и 14 лет, а также 24-летний сын, который взял на себя временную опеку над младшими детьми.

Ранее, 6 марта, Мещанский суд Москвы ужесточил меру пресечения Копайгородской, отправив ее в СИЗО из-за давления на свидетеля. По решению судьи в следственном изоляторе она пробудет до 17 мая текущего года.

Как сообщало ИА Регнум, ранее бывшего мэра Сочи заподозрили в получении взятки в размере более 43 млн рублей. По версии следствия, в ноябре 2023 года экс-мэр через выступившую посредником жену получил от предпринимателя деньги за услуги имущественного характера.

После ухода с поста мэра Сочи Копайгородский отправился добровольцем в зону проведения спецоперации. Его задержали в сентябре 2024 года в Луганске, обвинив в растрате 3 млн рублей и присвоении двух земельных участков. В ноябре прошлого года суд отправил его супругу Янину под домашний арест. Женщину обвинили в присвоении и растрате средств.

В начале февраля адвокат семьи Иван Миронов сообщил о намерении супругов оспорить в суде свое увольнение со службы в Вооруженных силах России. По версии защиты, Копайгородских уволили задним числом, до возбуждения в отношении них уголовных дел.