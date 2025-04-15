Канск, Красноярский край, 15 апреля, 2025, 10:35 — ИА Регнум. Убившей троих детей жительнице Канска назначат психиатрическую экспертизу. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Пресс-служба СК РФ

Отмечается, что совершившая убийство женщина задержана. Как отметили в ведомстве, производство следственных действий не представляется возможным в связи с неустойчивым психоэмоциональным состоянием подозреваемой.

«Она помещена в изолятор временного содержания до решения вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, также будет назначена комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза», — сообщили в СК РФ.

Как выяснилось на допросе родственников, женщина около трех недель назад начала время от времени уходить в неизвестном направлении из дома. Это происходило не только днем, но и ночью. Она объясняла это необходимостью погулять из-за усталости.

«Установлено, что фигурантка с 2019 года состоит на учете в психоневрологическом диспансере в связи с наличием психического расстройства», — отметили в СК РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 14 апреля в Канске женщина убила топором троих своих детей — восьмилетнего и семимесячного сыновей и четырехлетнюю дочь. В это время муж находился на работе, а еще один ребенок — семилетний мальчик — в школе. Когда ребенок вернулся домой, он увидел, что произошло. Убившая детей мать отправилась с сыном к своим родителям и рассказала им о случившемся.

С октября 2024 года многодетная семья состоит на профилактическом учете в связи с привлечением отца к административной ответственности за побои семилетнего сына.

Возбуждено уголовное дело по пп. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетних детей с особой жестокостью»).