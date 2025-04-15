Москва, 15 апреля, 2025, 10:00 — ИА Регнум. Журналистка с гражданством Соединенных Штатов Америки и Канады Ева Бартлет попросила президента РФ Владимира Путина предоставить ей гражданство России. Об этом 14 апреля написало «РИА Новости».

Нина Зотина/РИА Новости

Бартлет переехала в Россию в 2021 году. Она работала в Сирии, секторе Газа и Донбассе. Сейчас женщина живет в Подмосковье. Журналистка отметила, что ей нравится жить в России и знакомиться с местными традициями, культурой и языком.

«На Западе сейчас все очень нестабильно», — подчеркнула канадка.

Бартлет также подчеркнула, что в своей работе хочет донести до жителей западных стран точку зрения России на происходящие события, в том числе на Украине.

К тому же журналистка рассказала, что не чувствует себя в безопасности в родной стране. По ее рассказам, во время работы на российские медиа, вещающие на западную аудиторию, ее жестко травили соотечественники.

«Меня обвиняли в том, что я — часть так называемой сетки кремлевской пропаганды. Причем не только в личной переписке, но и в СМИ. Уверяли, что мне платит чуть ли не лично Путин», — рассказала Бартлет.

Она добавила, что в западных СМИ царят лицемерие и двойные стандарты.

Также журналистка заявила, что уже не сможет вернуться в Канаду. Однажды она отправилась туда навестить пожилую маму и братьев. В аэропорту Торонто ее ждали сотрудники CSIS — службы госбезопасности, которые перетрясли весь ее багаж и расспрашивали про деятельность в России.

«Спрашивали про мои отношения с Кремлем, на что я ответила: «Каждую субботу пью кофе с российским президентом». Продержали несколько часов, но в итоге отпустили. По сути, им просто не нравится, что я показываю западной аудитории альтернативную точку зрения», — заявила она.

Ранее 31-летнему гражданину Португалии Сакраменто де Алмейда Жоэлу Педро, мечтавшему переехать в Россию к возлюбленной, оформили разрешение на временное проживание в стране.

Как передавало ИА Регнум, 26 февраля гражданки Эстонии попросили гражданство России из-за своих взглядов. Отмечается, что они были вынуждены покинуть свою страну из-за уголовного преследования за пророссийские взгляды.

В августе президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки иностранцам, разделяющим традиционные российские ценности. Согласно этому документу, граждане других государств могут обратиться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание без учета утвержденной квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком.