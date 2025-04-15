Курск, 15 апреля, 2025, 09:56 — ИА Регнум. В Курске 24 многоквартирных дома получили повреждения в результате ночного удара украинских беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Оперштаб Курской области

Три дома получили серьезные повреждения.

«Беспрецедентное по жестокости преступление украинских нацистов — ночной удар беспилотников по Курску. Пострадали девять человек, шесть из них госпитализированы. К сожалению, одна бабушка 1940 года рождения скончалась», — сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3959481" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Массированная атака ВФУ на жилые дома Курска

Всех жильцов эвакуировали из пострадавших домов, обеспечив питанием и всем необходимым.

«Еще один удар пришелся по станции скорой помощи. Пострадало 11 машин», — отметил врио главы региона.

Как сообщало ИА Регнум, оперативный штаб Курской области ранее проинформировал, что в результате атаки дронов ВСУ в нескольких домах вспыхнул пожар. Погибла 85-летняя женщина, девять мирных жителей получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и ожоги.