В Курске 24 дома пострадали в результате ночного удара украинских дронов
Курск, 15 апреля, 2025, 09:56 — ИА Регнум. В Курске 24 многоквартирных дома получили повреждения в результате ночного удара украинских беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Три дома получили серьезные повреждения.
«Беспрецедентное по жестокости преступление украинских нацистов — ночной удар беспилотников по Курску. Пострадали девять человек, шесть из них госпитализированы. К сожалению, одна бабушка 1940 года рождения скончалась», — сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Всех жильцов эвакуировали из пострадавших домов, обеспечив питанием и всем необходимым.
«Еще один удар пришелся по станции скорой помощи. Пострадало 11 машин», — отметил врио главы региона.
Как сообщало ИА Регнум, оперативный штаб Курской области ранее проинформировал, что в результате атаки дронов ВСУ в нескольких домах вспыхнул пожар. Погибла 85-летняя женщина, девять мирных жителей получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и ожоги.