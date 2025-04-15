Вашингтон, 15 апреля, 2025, 09:35 — ИА Регнум. Команда президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа планирует ввести новые антироссийские санкции. Об этом написала газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на высокопоставленные источники.

Global Look Press

«Они думают, что у них есть политическое прикрытие, чтобы рассмотреть [новые санкции] в том случае, если Трамп действительно решит, что с него хватит [президента РФ Владимира] Путина», — говорится в публикации от 14 апреля.

Источник издания — бывший чиновник Госдепартамента Дэниел Фрид заявил, что министерство финансов и Госдеп Соединенных Штатов якобы уже приступили к планированию усиления антироссийских санкций.

Как передавало ИА Регнум, 12 апреля Трамп на год продлил действие антироссийских санкций, которые ввел Байден в 2021 году указом 14 024, принятым из-за якобы «вредоносных» внешнеполитических действий со стороны России. В частности, в данном документе упоминалась заморозка российских активов в США.

14 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не просит отменять введенные против нее санкции и ни за кем не бегает по этому вопросу. Он добавил, что администрация Трампа не скрывает, что принимает решения во внешней политике, исходя из материальных интересов. Он отметил, что в связи с этим Вашингтон начал обсуждать торговое и экономическое взаимодействие еще на первом этапе российско-американских контактов.

18 марта президент России заявил, что Запад ввел против РФ 28 595 санкций, и призвал не рассчитывать на ослабление экономического давления. При этом глава государства неоднократно указывал, что вопреки санкционным мерам недружественных стран российская экономика демонстрирует рост.

Путин также назвал санкции Запада механизмом системного стратегического давления на Россию. При этом он уточнил, что санкционные меры оказались катализатором позитивных структурных изменений в российской экономике.