Москва, 15 апреля, 2025, 09:14 — ИА Регнум. С 2007 года размер материнского капитала на первого ребенка увеличился в 2,7 раза, а на второго ребенка — в 3,65 раза. Об этом 15 апреля рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Материнский капитал индексируют каждый год 1 февраля, независимо от даты выдачи сертификата. После 1 февраля 2025 года размер маткапитала составляет 690,2 тыс. рублей на первого ребенка и 912,1 тыс. рублей на второго ребенка», — уточнил он в беседе с «Газетой.ru».

Экономист добавил, что чаще всего маткапитал используют для улучшения жилищных условий. Этот вариант выбирают порядка 70% семей. На средства от сертификата покупают квартиры или строят дома. Кроме того, маткапитал часто становится первым взносом по ипотеке.

26 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что с 2007 года в России было выдано около 14,5 млн сертификатов на материнский капитал. Глава правительства также напомнил, что маткапитал уже шестой год предоставляется при рождении первенца, а с 2022 года выплаты индексируются по фактической инфляции. Также, по словам политика, ширится круг возможного применения выплат.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года.