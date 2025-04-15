Челябинск, 15 апреля, 2025, 09:15 — ИА Регнум. В Челябинске задержали мужчину, который нанес множественные ножевые ранения 11-летнему мальчику. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Инцидент произошел вечером в Металлургическом районе во дворе дома по улице Дегтярева. Очевидцы позвонили в полицию. На место ЧП выехал экипаж патрульно-постовой службы полиции.

«Пострадавший мальчик к этому времени был госпитализирован в медучреждение с множественными ранениями», — сообщили в ведомстве.

Полицейские установили приметы мужчины и уже через 20 минут задержали его на улице Доменной.

«Им оказался ранее дважды судимый за имущественные преступления 37-летний горожанин», — сообщили в МВД.

В Следственном комитете России сообщили о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст. 30, пп. «в», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего из хулиганских побуждений").

"Следствием установлено, что вечером 14 апреля текущего года во дворе одного из домов по улице Дегтярева в Металлургическом районе города Челябинска подозреваемый, находящийся в состоянии опьянения, из хулиганских побуждений нанес множественные удары ножом 11-летнему мальчику. Фигурант не смог довести преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку его действия были пресечены третьим лицом", - отметили в СК РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 14 апреля женщина убила трех своих детей в частном доме в городе Канске Красноярского края. Выяснилось, что неработающая мать состоит на учете у психиатра. Против нее возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).