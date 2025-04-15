Москва, 15 апреля, 2025, 08:52 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с момента вступления в силу моратория на удары по энергообъектам нарушили его порядка 100 раз, обстреливая объекты энергетики на территории России. Об этом 15 апреля рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Родион Мирошник

«С 18 марта — дня вступления в силу договоренностей — киевские формирования организовали 98 ударов по энергетическим объектам», — уточнил дипломат в беседе с ТАСС.

Он добавил, что за прошедшую неделю, с 7 по 13 апреля, ВСУ 38 раз преднамеренно ударили по энергообъектам РФ. В частности, атакам украинских формирований подверглись объекты энергетики в Ростовской, Запорожской, Брянской областях, а также Луганской и Донецкой народных республиках.

Мирошник отметил, что один из самых массированных ударов за прошедшую неделю — это обстрел Верхне-Кальмиусской фильтровальной станции в ДНР. В результате этого удара Донецк, Ясиноватая и Червоногвардейский район Макеевки временно остались без воды.

14 апреля Минобороны сообщило, что за прошедшие сутки ВСУ восемь раз атаковали объекты российской энергетики. Отмечается, что украинские формирования нанесли удары по объектам в Белгородской, Брянской, Запорожской и Курской областях, а также в Луганской Народной Республике.

Как ранее передавало ИА Регнум, 18 марта президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп пришли к соглашению о введении Москвой и Киевом временного моратория на взаимные удары по энергообъектам. Российский лидер сразу же отдал соответствующий приказ ВС РФ. Россия с этого момента придерживается моратория.

Глава киевского режима Владимир Зеленский также публично согласился на мораторий. Тем не менее в тот же день ВСУ атаковали энергообъект на территории Краснодарского края, и с тех пор ежедневно наносят удары по энергетической инфраструктуре РФ в нарушение моратория. Так, 11 апреля ВСУ нанесли пять ударов по объектам энергетики в Луганской Народной Республике, Брянской, Курской и Запорожской областях. 10 апреля украинские формирования в нарушение установленного моратория совершили 11 атак на объекты российской энергетики.

Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук сообщил, что Россия передает США все сведения о нарушениях моратория на удары по объектам энергетики со стороны киевского режима.