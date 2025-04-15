Ростов-на-Дону, 15 апреля, 2025, 08:43 — ИА Регнум. Обвал породы произошел 15 апреля на шахте «Садкинская» в Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.

Global Look Press

«В Белокалитвинском районе в подземной горной выработке шахты «Садкинская» утром произошел обвал породы. В этот момент в забое находились порядка 75 работников, которые были подняты на поверхность», — сообщил Слюсарь в своем Telegram-канале.

Два шахтера остаются в забое под завалами. Спасатели начали работу. На место ЧП выехали представители районной администрации.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 2 апреля в Свердловской области на шахте «Ново-Кальинская» в городе Североуральске произошел обвал породы. Один шахтер погиб.