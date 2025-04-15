Уфа, 15 апреля, 2025, 08:29 — ИА Регнум. Банк России отозвал лицензию у зарегистрированного в Башкирии ПромТрансБанка (ПТБ). Об этом 15 апреля сообщили на сайте регулятора.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Уточняется, что кредитная организация располагалась на 177 месте в банковской системе по величине активов.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 15 апреля 2025 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ПромТрансБанк», — говорится в сообщении ЦБ.

В регуляторе заявили, что банк нарушал федеральные законы о банковской деятельности, не соблюдал нормативные акты Центробанка и требования в области противодействия отмыванию незаконных средств и финансированию терроризма.

Ранее, 26 декабря, Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Гарант-Инвест». По величине активов указанная кредитная организация занимала 168-е место в российской банковской системе.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября Банк России отозвал лицензию у ООО «Банк «Банк Корпоративного Финансирования». Уточнялось, что кредитная организация нарушала регулирующие банковскую деятельность федеральные законы и нормативные акты регулятора.