Южно-Сахалинск, 15 апреля, 2025, 08:36 — ИА Регнум. Между Сахалином и материком временно закроют паромную переправу из-за циклона. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе регионального минтранса.

Владимир Михайлов/РИА Новости

«В связи с подходом циклона, действие которого распространится по всему Татарскому проливу, в конце суток 15 апреля ожидается закрытие движения через паромную переправу Ванино — Холмск — Ванино», — сообщило ведомство.

С учетом погоды, движение паромов из порта Ванино может начаться в начале суток 17 апреля.

Ранее синоптики сообщили, что 16 апреля над японским островой Хоккайдо образуется циклон. К 17 апреля он сместится в южную часть Охотского моря. К концу недели на Сахалин распространится поле повышенного давления.

Накануне, 14 апреля, на юге Сахалина начались дожди. По прогнозу, они будут продолжаться до конца недели. С 15 апреля дожди будут идти уже на севере Сахалина.

В Сахалинской области из-за подтопления талыми водами произошло обрушение части земляного полотна на автомобильной дороге Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск. Местные власти ввели на этом участке ограничения для всех видов транспорта.