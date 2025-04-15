Пекин, 15 апреля, 2025, 08:14 — ИА Регнум. Власти Китая обвинили в организации кибератак на критически важную инфраструктуру Агентство национальной безопасности (АНБ) США. Об этом 15 апреля сообщает агентство Reuters.

Global Look Press

«Бюро общественной безопасности города Харбин на северо-востоке Китая обвинило АНБ в организации кибератак во время зимних Азиатских игр в феврале, нацеленных на важные отрасли промышленности», — уточняет агентство.

Уточняется, что кибератаки были направлены на важнейшие информационные системы, включая системы регистрации, подачи заявок на соревнования, а также управления прибытием и отъездом. Предполагается, что могли быть похищены личные данные спортсменов. Кроме того, атакованы такие отрасли, как энергетика, транспорт, водное хозяйство, связь и оборонные исследования в провинции Хэйлунцзян.

В розыск объявлены трое подозреваемых из числа сотрудников АНБ: Кэтрин Уилсон (Katheryn A. Wilson), Роберт Снеллинг (Robert J. Snelling) и Стивен Джонсон (Stephen W. Johnson). Соучастниками атаки названы Университет Калифорнии и Университет Вирджинии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что министерство финансов США внесло китайскую компанию Integrity Technology Group (также известную как Yongxin Zhicheng) в свой санкционный список. В минфине пояснили, что Вашингтон считает указанную организацию причастной к кибератакам.

В середине октября телеканал ABC News распространил информацию о том, что роботы-пылесосы от китайской компании Ecovacs подверглись хакерскому взлому в США, после чего они якобы стали выкрикивать расистские оскорбления и гоняться за собаками. Журналисты уточнили, что после поступивших жалоб производитель вычислил и заблокировал IP-адрес злоумышленника. Компания также обязалась выпустить обновление, которое исключит повторение подобной ситуации в будущем.

2 января 2025 года министерство торговли КНР внесло в свой список экспортного контроля 28 американских компаний. В перечень попали компании General Dynamics, Boeing Defence, Space & Security, Lockheed Martin Corporation, Raytheon Missiles & Defence, System Studies & Simulation и другие организации. Китайским фирмам запретили поставлять в адрес указанных организаций продукцию двойного назначения.