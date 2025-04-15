Суджанский район, Курская область, 15 апреля, 2025, 08:01 — ИА Регнум. Украинские военные, захватившие территорию Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Горнали в приграничном районе Курской области, отказываются от переговоров о сдаче в плен российским военным. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

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«Враг отказался от каких-либо переговоров, разместив внутри монастыря минометные и артиллерийские расчеты», — приводит агентство слова собеседника.

Он отметил, что из-за действий украинских военных боевые действия затронут территорию монастыря.

«Командование ВСУ в очередной раз доказало, что для украинских неонацистов нет ничего святого», — добавил собеседник.

Как передавало ИА Регнум, украинские военные убили своего же офицера, который вёл переговоры с российскими войсками о сдаче в плен бойцов ВСУ, захвативших территорию Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. Отмечалось, что на территории монастырского комплекса засели сразу несколько подразделений ВСУ, сформированных из состава бывших заключенных, десантников двух бригад, а также сил специальных операций Украины. Переговоры о добровольной сдаче в плен всех оккупантов начались в первых числах апреля: на связь с российскими военными вышел один из офицеров 80-й одшбр ВСУ, находившихся на территории монастыря.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, что российские военные уже освободили от ВСУ почти всю территорию приграничных районов Курской области. 8 апреля Минобороны РФ сообщило об освобождении населённого пункта Гуево.