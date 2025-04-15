Вашингтон, 15 апреля, 2025, 07:43 — ИА Регнум. Вице-президент США Джей Ди Вэнс случайно уронил и сломал чемпионский кубок команды по американскому футболу Университета штата Огайо во время празднования в Белом доме. Об этом 14 апреля сообщает ABC News.

Кадр из видео

Инцидент произошел во время приёма в Белом доме президентом США Дональдом Трампом команды Buckeyes после их победы в национальном чемпионате плей-офф по американскому футболу среди колледжей.

Во время съёмки на общую фотографию Вэнс попытался поднять стоявший на столе футбольный трофей,. Кубок весом около 16 кг, изготовленный из золота, бронзы и нержавеющей стали, едва не упал, но игроки поймали его прежде, чем он рухнул на пол. Однако тяжёлое основание кубка, весом около 13,5 кг отделилось, вызвав бурную реакцию толпы. Вэнсу пришлось держать часть кубка отдельно от основания.

«Я не хотел, чтобы кто-то после штата Огайо получил этот трофей, поэтому я решил сломать его», — такой шуткой прокомментировал Вэнс, который сам является выпускником Университета штата Огайо, всю ситуацию в соцсети X.

Ранее ИА Регнум сообщало, что во время пресс-конференции по итогам российско-американского саммита на высшем уровне в Хельсинки президент РФ Владимир Путин подарил Трампу мяч с чемпионата мира по футболу. Трамп поблагодарил российского лидера и заявил, что мяч он передаст своему младшему сыну Бэррону.

При этом сам факт переговоров с Путиным вызвал в США волну критики в адрес Трампа. Сенатор-республиканец Линдси Грэм (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) потребовал ни в коем случае не вносить мяч от Путина в Белый дом, так как в нём могут быть «жучки».