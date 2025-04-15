Лондон, 15 апреля, 2025, 07:42 — ИА Регнум. Немецкие танки Leopard 2 сталкиваются с серьёзными трудностями на украинском театре военных действий. Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на секретную стенограмму беседы немецкого военного атташе в Киеве с военнослужащими бундесвера.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженный Leopard 2

Отмечается, что уязвимость немецких танков перед российскими беспилотниками вынуждает Вооружённые силы Украины (ВСУ) использовать эти машины не по прямому назначению, а в роли артиллерийских установок,

Как указывается в материале, основной проблемой Leopard 2, как и других танков, является их слабая защищённость от атак российских дронов, что существенно ограничивает возможности их боевого применения на Украине.

Издание подчёркивает, что из-за сложной конструкции танков их ремонт в боевых условиях практически невозможен. Повреждённые машины приходится переправлять в ремонтные центры на западе Украины или даже отправлять в Польшу для восстановления и обслуживания.

Эти ограничения привели к тому, что ВСУ применяют Leopard 2 в основном для артиллерийской поддержки, отмечает The Telegraph.

Кроме того, в стенограмме указывается на трудности с другими видами немецкого вооружения. Даже высоконадёжные системы, такие как комплексы ПВО, сталкиваются с дефицитом боеприпасов, что снижает их эффективность.

Как передавало ИА Регнум, ранее медиагруппа Redaktions Netzwerk Deutschland (RND) сообщила, что глава немецкого минобороны Борис Писториус выразил удивление из-за сообщений о существенных недостатках военной техники ФРГ, выявленных в ходе боевых действий на Украине. Как писало издание, ссылаясь на внутренний документ бундесвера, украинская армия испытывает серьёзные проблемы с системами вооружения. Так, указывается, что танк Leopard требует больших затрат на ремонт, который часто невозможен на фронте, а немецкая самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 часто отказывает в работе.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что поставляемая на Украину западная военная техника хуже старой советской. Он назвал ее «стопроцентным мусором», который передаётся Киеву и при этом не обеспечивается средствами для их модернизации. По его мнению, такой подход губителен для украинских военных.

В феврале 2024 года американское издание National Interest назвало танки Challenger 2, а также американские Abrams и немецкие Leopard 2 сильно переоценёнными. Журналисты отметили, что участие этой техники в боях на Украине показало, насколько она уязвима.