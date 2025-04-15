Украинские боевики в очередной раз доказали, что для них нет ничего святого, заняв Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в селе Горналь Суджанского района Курской области. Они превратили его территорию в огневую позицию, отказавшись сдаваться, боевых действий не избежать, сообщили 15 апреля ТАСС в правоохранительных органах. Уточнятся, что минометные и артиллерийские расчёты размещены прямо внутри монастыря. Обсуждением в том числе такого известия ознаменован новый, 1146-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Перступления ВСУ, Курская область

Российские бойцы начали штурм Горнальского Свято-Николаевского Белогорского монастыря, сообщает 15 апреля Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь был основан в 1671 году иеромонахами Острогожского Дивногорского монастыря. Расположен он в 30 километрах от города Суджи Курской области. По преданию, во времена переяславских князей здесь было древнее укрепление.

О захвате этого храмового комплекса боевиками ВСУ стало известно в начале апреля 2025 года. Примерно в то же время на связь с российскими военными вышел один из офицеров 80-й одшбр ВСУ, находившихся на территории монастыря. Но боевики убили переговорщика и покалечили его сторонников.

По словам бойцов группировки войск «Север», в настоящее время враг продолжает нести существенные потери в живой силе в районе Никольского монастыря.

«Отдельные разрозненные группы вэсэушников самовольно оставляют позиции и пытаются сбежать на территорию Сумской области. Характерно, что бегут со своих позиций военнослужащие элитной 82-й одшбр, в то время как бывшие заключенные из состава 129-й обр ТерО используются командованием ВСУ как заградотряды», — отмечается 15 апреля в Telegram-канале группировки.

Несколькими днями ранее сообщалось, что ВСУ бросили все силы на удержание села Горналь, чтобы ухудшить логистику и сдержать продвижение российских войск, стремительно освобождающих курское приграничье.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.