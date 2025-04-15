Москва, 15 апреля, 2025, 07:26 — ИА Регнум. Киевский режим за ночь 15 апреля атаковал российские регионы с помощью 115 беспилотников. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 115 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Там уточнили, что 109 беспилотников были уничтожены над территорией Курской области, три БПЛА — над Воронежской областью, по одному беспилотнику — над территориями Московского региона, Брянской и Орловской областей.

Как передавало ИА Регнум, в результате массированной атаки украинских беспилотников на Курск в ночь на 15 апреля погибла 85-летняя женщина, еще девять человек пострадали. Помимо этого в нескольких многоквартирных домах возник пожар. Также в результате атаки БПЛА повреждения получили три частных домовладения.

Об уничтожении БПЛА ночью сообщал и губернатор Воронежской области Александр Гусев. Предварительно, пострадавших и разрушений не было, уточнял глава региона.

В последнее время целенаправленные атаки украинских беспилотников на гражданское население усилились. Так, 14 апреля в результате атаки ВСУ на село Забужевка в Беловском районе Курской области погибли два мирных жителя — 51-летний мужчина и 61-летняя женщина. 11 апреля врио губернатора Курской области Александр Хинштейн информировал, что украинские дроны атаковали 16 домов, шесть машин и школу в Курской области. Обошлось без пострадавших и серьезных разрушений.

По данным постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи на 8 апреля, только за минувшую неделю от атак ВСУ на гражданское население приграничных российских городов погибли восемь мирных жителей, еще 106 человек пострадали.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, в том числе тех, кого формально украинские власти считают своими гражданами. Как уточнял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, начиная с указанной даты в результате агрессии Киева погибли более 6,5 тыс. человек, пострадали порядка 16,5 тыс. мирных граждан.