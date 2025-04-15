Рим, 15 апреля, 2025, 07:10 — ИА Регнум. Архитектора-модерниста Антонио Гауди, которого называют «Божьим архитектором», причислил к лику блаженных Папа Римский Франциск. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба Святого престола.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

«Он стремился превратить искусство в хвалебный гимн Господу и считал своей миссией сделать Бога известным и приблизить людей к Нему», — отметили в Ватикане.

Гауди родился в 1852 году в Каталонии и скончался в 1926, когда его сбил трамвай. После происшествия пострадавшего Гауди никто не узнал, архитектора доставили в больницу для бедных, где он скончался. Гауди считается гением модернистского движения Барселоны. За свои 73 года архитектор создал множество объектов, включая Дом Висенс, Дом Мила, дворец Гуэль, парк Гуэль, винные погреба Гуэль, павильоны усадьбы в Педральбесе близ Барселоны, часовни и крипты Колонии Гуэль.

Главная работа Гауди — строительство храма Святого Семейства (Саграда Фамилия), которому архитектор посвятил более 40 лет жизни. Строительство храма продолжается до сих пор.

Причисление к лику святых считают первым шагом к канонизации Гауди, споры вокруг его личности при этом продолжаются уже не один десяток лет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, канонизация царя Ивана Грозного невозможна, поскольку он совершил страшное преступление, приказав убить митрополита Филиппа. Патриарх добавил, что данное решение не означает, что исторические заслуги Ивана Грозного обесцениваются. Его политические действия не могут быть причиной для канонизации, уточнил епископ.

Патриарху Кириллу удалось освободить митрополита УПЦ Ионафана, приговорённого к пяти годам лишения свободы на Украине.