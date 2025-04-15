Москва, 15 апреля, 2025, 07:10 — ИА Регнум. Российские операторы дронов группировки войск «Восток» на южнодонецком направлении уничтожили две бронемашины MaxxPro и «Козак» Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом утром 15 апреля сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны РФ. Кадр из видео

«Первой целью стал бронеавтомобиль американского производства MaxxPro, уничтоженный операторами FPV-дронов в поле. Точные удары по машине, используемой противником для переброски личного состава, исключили ее дальнейшее применение», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что бронемашина «Козак» была атакована российским дроном на дорожном участке и полностью выгорела.

Вместе с этим Минобороны опубликовало в Telegram-канале видео уничтожения бронемашин ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 13 апреля Минобороны сообщило об освобождении населённого пункта Елизаветовка в ДНР. Кроме этого, ударами авиации, беспилотников и артиллерии было нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, месту хранения вооружения и боеприпасов ВСУ, центру подготовки операторов дронов, месту размещения оперативно-тактических ракет и пунктам временной дислокации ВСУ и наёмников.

11 апреля в Минобороны сообщили, что за прошедшую неделю ВС РФ освободили четыре населённых пункта в трёх регионах — в Курской и Сумской областях, а также в ДНР. Также ведомство проинформировало, что с начала года под контроль России перешли более 330 кв. км территории и 18 населённых пунктов на изюмском направлении.