Вашингтон, 15 апреля, 2025, 06:37 — ИА Регнум. Ряд высокопоставленных советников президента США Дональда Трампа, включая госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника по Украине Кита Келлога, рекомендуют ему ужесточить подход к России в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в американской администрации,

Иван Шилов ИА Регнум

По данным собеседников издания, Рубио, Келлог и другие представители администрации призывают Трампа проявлять повышенную осторожность в диалоге с президентом России Владимиром Путиным и занять более жёсткую линию в отношении требований Москвы о территориальных уступках со стороны Киева.

Тем не менее Трамп, по данным издания, сохраняет убеждённость, разделяемую его спецпосланником по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, в том, что российский лидер стремится к мирному урегулированию.

WSJ подчёркивает, что даже сторонники более жёсткого курса в окружении президента поддерживают его цель — завершение конфликта на Украине.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта Путин и Трамп в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Украине. Российский президент назвал ключевым условием прекращения боевых действий остановку иностранной военной помощи Киеву. Это также необходимо для недопущения эскалации конфликта, подчеркнул он.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 14 апреля сообщил, что Россия и США в ходе переговоров пока не согласовали основные параметры соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Он добавил, что Москва и Вашингтон поддерживают контакты, обсуждение этого вопроса продолжается.

Как указал российский общественный и политический деятель, писатель и публицист Николай Стариков заявил, что начальный этап переговоров можно считать завершенным. Теперь логично предположить, что стороны переходят к обсуждению компромиссов, связанных с украинским кризисом. При этом эксперт указал на то, что Москва и Вашингтон начали обсуждать вопросы, которые не связаны с конфликтом на Украине. При этом Стариков обратил внимание, что США не отменяют санкции, члены американской администрации заявляют, что глава Белого дома недоволен Россией, а сам он называет Путина хорошим политиком.