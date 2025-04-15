Москва, 15 апреля, 2025, 06:34 — ИА Регнум. Июньские температуры до 20-25 градусов ожидаются в середине недели на западе, в центре и на севере европейской части России. Об этом 14 апреля сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Весна в Москве

Как пояснил специалист, тёплый воздух будет поступать со Средиземного моря, из Турции.

«Во вторник температура будет такая, какая она бывает в самом конце апреля, а со среды уже наступает июньская погода, когда температура около 20 градусов… В конце недели по московскому региону прогнозируется и 20-25 градусов», — уточнил Вильфанд в беседе с «РИА Новости».

По словам метеоролога, такая температура на 6-8 градусов превысит климатическую норму. Потеплению поспособствуют солнечная энергия при малой облачности и перемещение тёплых воздушных масс.

Однако на юге России, по словам специалиста, тепла не ожидается, так как туда начнут проникать северо-восточные и восточные ветры из Сибири. Поэтому в ночь на 15 апреля заморозки будут наблюдаться и на Северном Кавказе, и в Ростовской области, в Ставропольском крае.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Вильфанд, большая часть территории России до сих пор покрыта снегом. По его словам, пока говорить о природной пожарной опасности рано. Вильфанд добавил, что риск пожаров из-за человеческого фактора может быть в регионах, где выпало мало осадков, в частности, на юге Сибири.

Вильфанд прогнозировал, что в апреле больше нормы осадков стоит ожидать на востоке Приволжья, юге Урала, в Томской области, центральных и южных районах Красноярского края, на севере Иркутской области и в Бурятии, в юго-западных районах Якутии и Приморском крае. Дефицит осадков предполагается на юге ЦФО, севере Южного федерального округа, юге Бурятии и Забайкальского края, на Таймыре, севере Якутии и Хабаровского края, на Камчатке.

При этом температура воздуха выше среднемноголетних значений ожидается в апреле в трёх федеральных округах России. По его словам, класс «выше нормы» охватывает весь юг Урала, юг Сибирского федерального округа и весь Дальневосточный федеральный округ. На всей остальной территории России температура в апреле ожидается около климатической нормы. Никакого аномального холода не ожидается ни в одном из регионов.