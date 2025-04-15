Метеоролог спрогнозировал резкий рост температуры в центре России
Москва, 15 апреля, 2025, 06:34 — ИА Регнум. Июньские температуры до 20-25 градусов ожидаются в середине недели на западе, в центре и на севере европейской части России. Об этом 14 апреля сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Как пояснил специалист, тёплый воздух будет поступать со Средиземного моря, из Турции.
«Во вторник температура будет такая, какая она бывает в самом конце апреля, а со среды уже наступает июньская погода, когда температура около 20 градусов… В конце недели по московскому региону прогнозируется и 20-25 градусов», — уточнил Вильфанд в беседе с «РИА Новости».
По словам метеоролога, такая температура на 6-8 градусов превысит климатическую норму. Потеплению поспособствуют солнечная энергия при малой облачности и перемещение тёплых воздушных масс.
Однако на юге России, по словам специалиста, тепла не ожидается, так как туда начнут проникать северо-восточные и восточные ветры из Сибири. Поэтому в ночь на 15 апреля заморозки будут наблюдаться и на Северном Кавказе, и в Ростовской области, в Ставропольском крае.
Ранее ИА Регнум сообщало, что как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Вильфанд, большая часть территории России до сих пор покрыта снегом. По его словам, пока говорить о природной пожарной опасности рано. Вильфанд добавил, что риск пожаров из-за человеческого фактора может быть в регионах, где выпало мало осадков, в частности, на юге Сибири.
Вильфанд прогнозировал, что в апреле больше нормы осадков стоит ожидать на востоке Приволжья, юге Урала, в Томской области, центральных и южных районах Красноярского края, на севере Иркутской области и в Бурятии, в юго-западных районах Якутии и Приморском крае. Дефицит осадков предполагается на юге ЦФО, севере Южного федерального округа, юге Бурятии и Забайкальского края, на Таймыре, севере Якутии и Хабаровского края, на Камчатке.
При этом температура воздуха выше среднемноголетних значений ожидается в апреле в трёх федеральных округах России. По его словам, класс «выше нормы» охватывает весь юг Урала, юг Сибирского федерального округа и весь Дальневосточный федеральный округ. На всей остальной территории России температура в апреле ожидается около климатической нормы. Никакого аномального холода не ожидается ни в одном из регионов.