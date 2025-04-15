США, 15 апреля, 2025, 06:15 — ИА Регнум. Расширение коммерческих возможностей может стать основой для формирования новых отношений между Россией и США. Об этом 14 апреля сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.

Иван Шилов ИА Регнум

«Потенциал придать новую форму отношениям России и США через некоторые убедительные коммерческие возможности, которые, я думаю, дадут настоящую стабильность региону. Партнерства ведут к стабильности», — заявил Уиткофф в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, расширение коммерческих возможностей между двумя странами способно стать ключом к устойчивому миру.

Кроме того, Уиткофф отметил, что в контексте урегулирования ситуации вокруг Украины есть шанс достичь соглашения, которое будет иметь значительное значение для глобального мира.

Кроме этого, отвечая на вопрос о возможности заключения сделки с РФ по украинскому вопросу, Уиткофф выразил уверенность в том, что такое соглашение намечается. Он уточнил, что уже провёл три встречи с президентом России Владимиром Путиным, причём последняя из них продолжалась около пяти часов с участием помощника российского лидера Юрия Ушакова и главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева. По его словам, эта встреча имела большое значение.

Уиткофф также отметил, что переговоры в Санкт-Петербурге позволили ему убедиться в стремлении Путина к достижению долгосрочного мира.

Говоря о ключевых аспектах урегулирования, спецпосланник указал на необходимость решения вопроса статуса новых территорий России — Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей. При этом он подчеркнул, что урегулирование конфликта не ограничивается только этим вопросом.

«Есть еще протоколы безопасности, есть пятая статья НАТО (о коллективной обороне. — Прим. ред.), есть множество связанных с этим деталей. Это сложная ситуация, в основании которой находятся действительно проблемные события, произошедшие между двумя странами», — добавил Уиткофф.

Как передавало ИА Регнум, Кремль сообщал, что 18 февраля в ходе переговоров РФ и США в Эр-Рияде обсуждалось потенциальное сотрудничество между российскими и американскими компаниями. При этом уточнялось, что предметного обсуждения сотрудничества пока не было. Он также призвал набраться терпения и не верить всему, что говорят в СМИ, которые «многое желаемое выдают за действительное».

26 февраля американское агентство Bloomberg передавало, что представители США и России ведут переговоры о возможном сотрудничестве и совместной добыче природных ресурсов в Арктике. По данным источника издания, Вашингтон рассматривает сотрудничество с Москвой в Арктике как возможный способ ослабить российско-китайские связи в регионе. При этом в статье уточнили, что обсуждение этого сотрудничества находится на ранней стадии.

6 апреля Дмитриев сообщил, что российская сторона фиксирует большое количество запросов от американских компаний на возвращение в РФ, в частности в энергетической сфере.

В феврале Путин рассказал о готовности российской стороны сотрудничать с США в вопросе добычи редкоземельных металлов. В числе прочего российский лидер предложил компаниям из США поучаствовать в работе в новых регионах РФ.