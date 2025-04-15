Лондон, 15 апреля, 2025, 06:11 — ИА Регнум. Большинство британцев считает, что Великобритания «сломана» и движется не в том направлении. Об этом 14 апреля, сообщила британская газета The Sun, ссылаясь на опрос, проведенный исследовательским агентством Survation.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

По данным издания, 68% граждан Великобритании ответили положительно на вопрос, считают ли они страну «сломанной». 23% заявили, что это не так, а 9% респондентов затруднились с ответом.

При этом две трети опрошенных считают, что страна движется в неправильном направлении, и лишь 21% респондентов заявил, что Великобритания находится на верном пути.

Опрос проводился в онлайн-режиме в период с 11 по 13 апреля. В нём приняли участие 2032 совершеннолетних британца, проживающих в пяти регионах Англии: Западный Мидленд, Восточный Мидленд, Северо-Восточная Англия, Северо-Западная Англия, Йоркшир и Хамбер. Уровень статистической погрешности в отчёте не указывается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что большая часть британцев раскритиковала выход Соединённого Королевства из Европейского союза (ЕС) в 2020 году, а количество сторонников данного решения стало антирекордным за пять лет. Согласно результатам опроса, если в 2020 году количество сторонников и противников выхода из ЕС было примерно равное, то спустя пять лет лишь 30% британцев продолжают его поддерживать, в то время как 55% теперь называют это решение неверным. 62% респондентов также назвали Brexit скорее провалом, чем успехом.