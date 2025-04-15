Москва, 15 апреля, 2025, 05:48 — ИА Регнум. Российские граждане начали получать фейковые письма от мошенников якобы о взломе или попытке взлома аккаунта на «Госуслугах». Об этом 15 апреля сообщает «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

На электронную почту гражданина приходит сообщение от мошенников с уведомлением о том, что якобы в учётную запись на «Госуслугах» совершён «вход с нового устройства». Название аккаунта при этом написано ошибочно раздельно, а не слитно — Gos uslugi.

В письме рекомендуется проверить настройки безопасности и «срочно связаться» со службой поддержки, номер этой псевдослужбы тоже указан в сообщении. Пользователь, позвонивший по номеру якобы поддержки попадёт на мошенников.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мошенники начали взламывать личные кабинеты россиян на портале «Госуслуги», представляясь сотрудниками поликлиник и предлагая пройти диспансеризацию. Аферисты звонят потенциальной жертве. Для записи на диспансеризацию они просят назвать код из СМС, который необходим для входа в личный кабинет. После получения доступа к аккаунту злоумышленники могут использовать его в своих целях.

Мошенники могут использовать различные уловки, чтобы убедить жертву установить приложения, которые содержат вредоносное программное обеспечение, способное похищать личные данные.

Телефонные мошенники придумали новую схему в несколько этапов с прерыванием звонка, чтобы вызвать доверие у жертвы.

Также обманывают россиян под предлогом замены кода домофона. Злоумышленники представляются сотрудниками управляющей компании, уверяя в необходимости «замены кода домофона», затем отправляют гражданам на телефон некий пароль и просят продиктовать его. Диалог прекращается, как только аферисты получают пароль.